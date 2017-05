Dat vertellen ingewijden aan Entertainment Tonight.

Of Eissa inderdaad mee kan op reis dwars door de Verenigde Staten is nog maar de vraag. Janet en de vader van het kereltje, Wissam Al Mana, liggen in scheiding. “Baby Eissa meenemen op tournee zou een probleem kunnen worden, maar ze hoopt dat het niet zo ver komt”, zegt de bron.

Janet zou ook haar oudere broer Randy mee willen nemen, zodat hij op de baby kan passen. De 50-jarige zangeres heeft grootse plannen voor haar The State Of The World Tour. “Het moet haar grootste tournee ooit worden.”