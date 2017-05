De Brit werd samen met zijn vrouw Hannah Bagshawe en collega-acteur Tom Sturridge voor de deur van het feestje in nachtclub 1OAK gefotografeerd. Daar werd hen de toegang geweigerd door beveiligingsmensen.

Eddie begon daarop te bellen, maar kon blijkbaar niemand van het team van Rihanna te pakken krijgen, want het gezelschap stapte even later in een taxi en verdween. Volgens E! probeerden Eddies vrouw Hannah en Tom het een halfuur later opnieuw, maar bleken hun namen nog steeds niet op de gastenlijst te staan.

Een flink aantal andere sterren wist wél bij het feestje van Rihanna binnen te komen. Onder anderen Kendall Jenner, Lupita Nyong'o, Katie Perry en Pharrell Williams waren van de partij. Volgens de New York Post wipte Madonna rond 1 uur 's nacht langs en deden Mary-Kate en Ashley Olsen tegen 4 uur spreekwoordelijk het licht uit in de club.