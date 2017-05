The Mickey Mouse Club wordt show op Facebook

The Mickey Mouse Club bestond met tussenpozen van 1955 tot 1996. In het programma voerden een groep jonge tieners, die de titel Mousketeers kregen, liedjes op. Vooral de revival in de jaren negentig betekende de doorbraak voor veel sterren. Ook Christina Aguilera en Keri Russell waren te zien in die reeks, die The All-New Mickey Mouse Club heette.

De nieuwe serie krijgt de naam Club Mickey Mouse. Nieuwe castleden zijn nog niet uitgekozen, maar Disney kondigde volgens CNBC aan dat het in ieder geval naar jong talent van Maker Studio kijkt. Dat bedrijf heeft verschillende YouTube-sterren onder zijn hoede en is sinds 2015 onderdeel van Disney.