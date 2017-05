Melissa McCarthy is detective in puppetfilm

The Happytime Murders wordt geproduceerd door het bedrijf van The Muppets-bedenker Jim Henson. Zijn zoon Brian gaat de film regisseren. De comedy speelt zich volgens de studio af in een duister deel van Los Angeles, waar mensen en puppets samenleven. Twee detectives, één mens en één puppet, worden gedwongen om samen te werken als iemand de castleden van de tv-show The Happytime Gang een voor een ombrengt.

Eerder was de studio met Jamie Foxx in gesprek voor de rol van de menselijke detective. Die wordt nu gespeeld door Melissa. De actrice verklaarde dinsdag tegenover Variety: "Als een erg goed script de achterbuurten van Los Angeles, puppetstrippers en comedy combineert, dan voelt dat alsof mijn grootste droom eindelijk uitkomt."