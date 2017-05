Kerst Muziekgala dit jaar in Ahoy

De schoolband die tijdens het gala op het podium staat is eveneens groter. Dit jaar tonen niet 120 maar 360 kinderen hun muzikale talenten. De kinderen kunnen in het programma Lang Leve de Muziek Show, gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro, een plekje bemachtigen voor de show in Ahoy. In het programma gaan steeds drie basisschoolklassen uit een provincie met elkaar de strijd aan.

De show wordt medegeorganiseerd door de stichting Meer Muziek in de Klas. De organisatie zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima is erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas. Zij is ook aanwezig op het Kerst Muziekgala.