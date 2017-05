"Het lijkt op een best-of-programma”, zo meldt de producent in een toelichting. “Maar NUHR zou NUHR niet zijn als ze niet met het bestaande materiaal een heel nieuw programma zouden maken. Ze zullen die scènes en liedjes eruit pakken die nog steeds actueel lijken te zijn en die onder grote druk het beste bij elkaar naar boven zullen halen. Het is een levensgeschiedenis van vier mannen met lol en littekens - en voor de fans een warm bad van herkenning."

NUHR werd in november 1987 opgericht door drie gymleraren: Heerschop, Van Deudekom en Waas. Tot hun eigen verrassing schopten ze het tot de finale van Cameretten; hoewel ze niet wonnen, besloten ze toch door te gaan. Sindsdien maakten zij veertien theaterprogramma's, waarmee zij twee maal (Over de top en Draai het eens om) de Poelifinario wonnen, de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Ook maakten zij in wisselende samenstelling acht voorstellingen met het gelegenheidsgezelschap De Ploeg. Sinds 1997 maakt ook muzikant Eddie B. Wahr deel uit van de groep.

Naakt

In totaal trad NUHR de afgelopen dertig jaar ruim 2800 keer op. Eén keer werd niet gespeeld, in het Haagse theater Pepijn, omdat er nul bezoekers waren. In Waddinxveen werd in 1989 ooit voor twee mensen gespeeld. De meest bespeelde zaal is theater De Kleine Komedie in Amsterdam - hier zal tijdens de tournee van Alle 30 NUHR de tweehonderdste voorstelling worden gespeeld. Viggo Waas heeft van de vier cabaretiers het meest (half)naakt op het podium gestaan; in de 2800 voorstellingen trok hij naar schatting 750 keer zijn shirt uit en 400 keer zijn broek.

NUHR vierde in 2000 ook het koperen jubileum op een bijzondere manier, met een eenmalige voorstelling in Amsterdam waarin zij bijna al hun sketches achter elkaar speelden. Alle 30 NUHR is van eind december tot eind maart in een klein aantal theaters te zien. De speellijst staat vanaf woensdag op de site van Bos Theaterproducties. De kaartverkoop gaat in mei van start.