Ali B en zoon ontmoeten Cristiano Ronaldo

Ali plaatste een foto op Instagram, waarop hij op de foto staat met de Portugese superster. Ronaldo wilde daarnaast ook maar wat graag met Amin op de foto, blijkt uit het bijschrift van de rapper. "Gister heeft mijn zoontje zijn held ontmoet, @cristiano nam na de wedstrijd rustig de tijd om met hem te praten en tips te geven...de belangrijkste tip was 'listen Amin always work hard and never give up!' Ik zou al mijn awards inleveren vr dit moment."

Ali plaatste meerdere foto's en video's op zijn Instagramaccount over zijn bezoek met zoon Amin aan Real-Atlético. De thuisploeg won de stadsderby met 3-0, door drie treffers van, jawel, Ronaldo...

Met mn oudste onderweg naar Madrid ...#reavsatl ⚽️ #ronaldofan #qualitytime #fatherandson ‍ ❤️ Een bericht gedeeld door Ali B (@alibspec) op 1 Mei 2017 om 1:48 PDT

Sjakie in de chocolade fabriek gevoel ❤️⚽️ ‍ #fatherandson Een bericht gedeeld door Ali B (@alibspec) op 1 Mei 2017 om 7:51 PDT

Hey papa, kom we doen net al @cristiano ❤️ Een bericht gedeeld door Ali B (@alibspec) op 2 Mei 2017 om 10:04 PDT

Gister heeft mijn zoontje zijn held ontmoet , @cristiano nam na de wedstrijd rustig de tijd om met hem te praten en tips te geven ...de belangrijkste tip was "listen Amin always work hard and never give up!" ❤️......ik zou al mijn awards inleveren vr dit moment ‍ Een bericht gedeeld door Ali B (@alibspec) op 3 Mei 2017 om 12:39 PDT