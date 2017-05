Meer campingplaatsen op Mysteryland

Mysteryland vindt plaats op 25, 26 en 27 augustus op het Floriadeterrein. Het festival focust zich op elektronische muziek, kunst, cultuur, talent en duurzaamheid. Dit jaar biedt de camping voor het eerst plek aan 10.000 gasten. Ook is het aanbod van acts op de vrijdagavond ruimer.

Tot de headliners van de 24e editie behoren Above & Beyond, Alesso, Armin van Buuren, Axwell Λ Ingrosso, Brennan Heart, Carl Cox, Craig David presents TS5, Deadmau5, Sven Väth en Wildstylez. De kaartverkoop is al begonnen.