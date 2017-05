Kritiek op rokende Met Gala-sterren

De erkende directeur van het Amerikaanse longinstituut, Bill Blatt, is niet blij met de paffende sterren. Hij zag de foto's van onder anderen Bella Hadid, Dakota Johnson, Paris Jackson, Frances Bean Cobain en Ruby Rose en is bang dat de jeugd het voorbeeld van hun idolen gaat volgen.

Foto: Snapchat Paris Jackson

"Het is een klein beetje alarmerend. Ooit was roken mode, maar nu zijn we bang dat jonge mensen het gedrag van de sterren gaan kopiëren. Sterren die roken; dat is een van de meest effectieve manieren van marketing", zegt hij tegen Daily Mail.

Taylor Hill, Behati Prinsloo en Hailey Baldwin Foto: Instagram

Foto: Snapchat Rita Ora

En het waren niet alleen de jonge celebrities die sigaret opstaken, want ook de oude garde pafte wat weg op het Met Gala. Zo werden Tom Ford (55) en Marc Jacobs (54) gefotografeerd terwijl ze aan het roken waren.