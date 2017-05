Het nieuwe zangtrio zingt klassiekers en minder bekende liedjes van artiesten als de Dixie Chicks, Alison Krauss, June Carter en Shania Twain. Daarnaast zijn Krystl, Elske en Rachèl ook bezig met het schrijven van eigen liedjes.

Voorlopig doen The Blue Birds tussen 26 oktober en 8 november vijf theaters aan in Groningen, Amsterdam, Doetinchem, Rotterdam en Woerden. De tickets gaan op een later moment in de verkoop.