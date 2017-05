"Onder de hand van Lisa-Marie groeit al 30 weken ons wondertje", schrijft de Radio 538-dj op Instagram. "Ik heb er zin in kleine. Kom zoals je bent en je moeder en ik zullen er zijn."

Barend stapte in januari na zeven jaar over van 3FM naar Radio 538, waar hij elke zaterdag- en zondagmiddag te horen is.