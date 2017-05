Op Instagram heeft hij een foto van een verhuiswagen geplaatst. De zanger schrijft erbij: "De laatste spullen opgehaald met de mannen van Saan uit mijn geliefde Vinkeveen. Bedankt, ik heb van je genoten. Vrienden gemaakt, mensen verloren. Veel fouten gemaakt en veel mogen leren. Het hoofdstuk Vinkeveen is geschreven en de laatste punt is gezet!"

De zanger woonde in Vinkeveen lange tijd samen met Rachel en Roxeanne in een huis, totdat hij zijn vriendin Monique leerde kennen en ruzie kreeg met zijn moeder en zus.

André en Monique verhuisden vorig jaar naar een woonwagenkamp in Rotterdam, waar ook haar ouders wonen. Daar werd ook hun zoontje André III geboren. Het contract van zijn huis in Vinkeveen liep in september al af, maar blijkbaar had hij nog de nodige spullen in zijn voormalige woonplaats staan. Uit zijn verhaal uit Instagram is op te maken dat hij in ieder geval geen plannen heeft om in de toekomst nog terug te keren naar het dorp.