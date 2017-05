Prominente twitteraars genieten van Ajax

Het is toch al een fijne avond voor Leo, want in de Ziggo Dome is hij een van de bezoekers van het concert dat John Mayer in Amsterdam geeft. "Heb nu heel veel zin om keihard ‘Ajax’ in de @Ziggodome te roepen", schreef hij nadat het duel was afgelopen.

Ik voelde me weer dat jongetje van 8 dat naar de champions leaugue finale keek. Genoten! Goed voor nl voetbal! ⚽#ajax #ajalyo #1995 — Tim Douwsma (@timdouwsma) 3 mei 2017

Leo was niet de enige prominent die over de zege van Ajax twitterde. Ook cabaretier Dolf Jansen volgde het duel, net als Tim Douwsma. Hij ging bij de 3-0 van Ajax al helemaal uit zijn dak. "Ik word gek. Echt gek. Dit is gewoon zo lekker!!", schreef hij na de treffer van Amin Youness. "Ik voelde me weer dat jongetje van 8 dat naar de Champions League-finale keek. Genoten", tweette de zanger en presentator later. Daarmee refereert Tim aan de finale tussen Ajax en AC Milan uit 1995. Ajax won die toen met 1-0.