'Drake verwekte kind in Amsterdam'

De rapper zelf ontkent in alle toonaardende vader te zijn. Dit meldt TMZ.

Sophie, volgens TMZ een voormalig porno-actrice is, zou 3,5 maand geleden zwanger zijn geworden. Drake was in januari in Amsterdam, voorafgaande aan zijn eerste en uitgestelde concerten van zijn The Boy Meets World Tour die begon in de Ziggo Dome.

Volgens de entertainmentwebsite zou de vrouw in verwachting zijn van een meisje. De vrouw bewaarde sms-berichtjes waarin de twee correspondeerden over de zwangerschap. Drake zou haar om een abortus hebben gevraagd, waarop zij antwoordt dat ze hier niet aan meewerkt.

Team Drake zegt in een reactie: "De vrouw heeft een zeer twijfelachtige achtergrond. Ze heeft toegegeven dat ze meerdere relaties had en ze zou de Verenigde Staten niet meer in mogen. Ze is een van de vele vrouwen die beweren zwanger te zijn van hem. Als het kind echt van Drake blijkt te zijn, wat hij niet verwacht, doet hij wat het beste is voor het kind."