Bas Keijzer krijgt rol van slechterik in GTST

Bij RTL vertelt Bas dat zijn personage geen lieverdje is.

"Ik ben een vriend van Rik de Jong, we hebben elkaar in de gevangenis ontmoet. En ik kom hem verrassend in Meerdijk even opzoeken", vertelt Bas. "Het is een hele amicale man. Echt een man waar je graag een biertje mee drinkt, maar als hij te dicht bij je komt, zit je zwaar in de problemen. Het is geen lieverdje, laat ik het zo zeggen. Hij staat heel ver van mezelf af en dat is leuk om te spelen."

Het spelen in een dagelijkse soap vergt volgens Bas Keijzer een andere discipline dan acteren in films en series. "Ik vind het een mooie rol en het is voor mij ook een uitdaging om weer een andere discipline te hebben."

Vanaf donderdag 11 mei is Jos te zien in de serie.