Adele verdiende bijna 50 miljoen euro in jaar

Daarmee is Adele de rijkste vrouwelijke solo-artiest van Groot-Brittannië. Toch is ze slechts terug te vinden op de gedeelde 19de plaats in de rangschikking van rijkste muzikanten van het land. Die deelt ze met Queen-gitarist Brian May.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk prijkt de naam van Paul McCartney bovenaan de lijst. Het vermogen van de Beatle wordt geschat op 780 miljoen pond (922 miljoen euro). Het fortuin van Sir Paul steeg het afgelopen jaar met 20 miljoen, voornamelijk opbrengsten uit concerten.

Ringo Starr (l.) en Paul McCartney Foto: Hollandse Hoogte

Ook zijn Beatles-collega Ringo Starr staat in de top 10, met een vermogen van 200 miljoen pond (236 miljoen euro), evenals de weduwe en zoon van George Harrison, Olivia en Dhani, die samen 210 miljoen pond (248 miljoen euro) waard zijn.

Alleen U2 verdiende het afgelopen jaar meer dan Adele, namelijk 48 miljoen pond (57 miljoen euro), maar dat salaris moet verdeeld worden over de vier bandleden.