Nieuwe Scooby-Doo twee jaar uitgesteld

De film werd in 2015 aangekondigd. Afgelopen september werd bekend dat Dax Shepard had getekend als co-regisseur. Hij zou die baan gaan delen met Tony Cervone, die eerder de animatie verzorgde van onder meer Space Jam. Dax, die onlangs de remake van CHiPs regisseerde, is ook één van de schrijvers van het script van de nog titelloze Scooby-Doo-film.

Scooby-Doo werd in 1969 bedacht door het bekende animatiebedrijf Hanna-Barbera. Het hondenmaatje van amateurdetective Shaggy was onderwerp van een aantal televisieseries, live-action en animatiefilms en videogames.