Koolhoven presenteert extra scènes Brimstone

Dertien scènes met onder meer acteurs Kit Harington, Emilia Jones en Ad van Kempen waren nog niet eerder of alleen in een kortere versie te zien. De deleted scenes zijn niet aan de film toegevoegd, maar zijn te zien als los materiaal op de blu-ray die deze week is uitgekomen.

"Bij de montage merkten we dat de film te lang werd", legt Koolhoven uit. "Zonder deze minuten was de balans beter. Maar het zijn interessante scènes. Je ziet meer van de acteurs en de personages." Nederland is het eerste land waar Koolhoven dit materiaal presenteert; de deleted scenes staan niet op de Amerikaanse blu-ray die ook deze week uitkwam.

Wereldwijd

Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning). Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De film trok in Nederland bijna 200.000 bezoekers en werd inmiddels aan 79 landen verkocht.

De film wordt onder meer uitgebracht in de Egypte, Iran, Irak, Israël, Koeweit, Libanon, Saudi-Arabië, Syrië, Hong Kong, Cuba, Israël, China, Indonesië, Guantamala en Peru. Het gebeurt niet vaak dat een Nederlandse productie in zoveel landen over de hele wereld wordt uitgebracht.