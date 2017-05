Mad Max: Fury Road is het vierde deel in de apocalyptische reeks van regisseur George Miller over een wereld waarin wordt gevochten om brandstof en water. De film beleefde zijn wereldpremière in 2015 op het festival van Cannes en bracht wereldwijd zo'n 400 miljoen dollar op. De hoofdrollen worden gespeeld door Tom Hardy, Charlize Theron en Nicholas Hault. De Nederlandse Junkie XL verzorgde de muziek voor de film.

Regisseur George Miller produceerde de zwartwit-versie van de film omdat hij meende dat de beelden op deze manier beter tot hun recht zouden kunnen komen. De kaartverkoop voor de vertoning op 8 juni is van start gegaan.