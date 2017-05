Bieber speelt op 10 mei in Mumbai en überhaupt voor het eerst in India, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De superster eist nogal wat op zijn tour, denkt muziekjournalist Arjun S Ravite te weten. Hij beweert een persbericht te hebben waarin alle eisen van The Biebs in staan.

Justin Bieber’s India tour rider includes a “Indian Yoga casket”, a jacuzzi and a press release that lists all his demands out for you. pic.twitter.com/afwHpMJHJM — Arjun S Ravi (@arjun_s_ravi) 3 mei 2017

Naast een zak Haribo, anjers (absoluut geen lelies!) en een pingpongtafel, wil Justin een yogamatje, jacuzzi en nog veel meer, zo blijkt uit de lijst. "Er worden tien containers ingevlogen, met dingen als een Playstation, wasmachine, koelkast, garderobekast en een massagetafel, allemaal dienend voor de backstageruimte", staat in het bericht.

"Culinaire experts zullen over het eten waken dat aan Bieber wordt geserveerd. Hij krijgt in vier dagen tijd vijf keer per dag iets geserveerd en elke keer wordt het gerecht vernoemd naar een populair nummer van hem."