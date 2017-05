Niall heeft nog geen tijd voor baby Bear

“Ik zou afgelopen vrijdag langsgaan, maar toen was hij in Amerika. En als ik deze week vertrek, is hij net terug. We blijven elkaar mislopen”, zei Niall. Hij heeft het druk met zijn solocarrière, donderdag verschijnt zijn tweede single Slow Hands.

Niall heeft zich voorgenomen op kraambezoek te gaan zodra hij weer terug in het Verenigd Koninkrijk is. “Ik heb mijn cadeautjes al! Het kind is twee maanden oud tegen de tijd dat hij ze krijgt.”

Liam werd in maart vader van een zoontje, dat hij en zijn vriendin Cheryl Bear hebben genoemd. Het kereltje is vernoemd naar avonturier Bear Grylls, die via Twitter liet weten dat Liam en Cheryl een “geweldige keuze” hebben gemaakt.