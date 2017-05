Op Instagram showt ze het eindresultaat trots: "Deze maand sta ik in de Playboy!! Morgen ligt die in de winkel."

In het interview met het mannenblad laat ze weten dat voor haar een droom is uitgekomen. "Stiekem wilde ik het altijd al. Ik heb het al vaker tegen mijn moeder gezegd en nu is het dan eindelijk zover. Ze was blij voor me en erg nieuwsgierig naar het resultaat. Ik mocht de foto’s nog aan niemand laten zien, maar aan haar heb ik het wel al laten zien. Het is toch m’n moeder hè."

Ook vertelt ze of ze nog contact heeft met Alex, met wie ze in Temptation Island een wilde nacht beleefde en daardoor zelfs naar het ziekenhuis moest.