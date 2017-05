De benedenwoning telt vijf kamers en beslaat 155 vierkante meter, weet Bekende Buren. Dat het pand ooit een boeddhistische tempel is geweest, is niet te zien. Het pand is helemaal gerenoveerd tot een woonhuis.

Het nieuwe optrekje van Arie ligt op een steenworp afstand van dierentuin Artis en Koninklijk Theater Carré.