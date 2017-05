De prins van Wales, die volgend jaar zeventig wordt, heeft al meer taken overgenomen van zijn ouders en zal bij grotere evenementen meer in beeld komen en zijn moeder vergezellen.

Koningin Elizabeth heeft van jongs af aan duidelijk gemaakt dat van aftreden geen sprake kan zijn. Maar met het klimmen der jaren - Elizabeth is inmiddels 91 - heeft ze haar activiteiten wel teruggeschroefd. Zo reikt de koningin nog maar zelden zelf lintjes uit. Die vermoeiende taak laat ze over aan Charles, prinses Anne en prins William. Kinderen en kleinkinderen zijn beschermvrouw of beschermheer geworden van een aantal goede doelen en organisaties, zodat Elizabeth daar geen omkijken naar heeft en verre buitenlandse reizen zijn van de agenda afgevoerd.

Met de pensionering van haar steun en toeverlaat prins Philip is het zelfs de vraag of de koningin nog wel staatsbezoeken zal afleggen. Recentelijk zijn prins Charles en prins William er al op uitgestuurd om de goede betrekkingen met Europese partners als Roemenië en Frankrijk te onderhouden. Dat zijn weliswaar geen staatsbezoeken, maar de impact en uitkomst zijn vrijwel hetzelfde en iedereen begrijpt inmiddels wel dat Elizabeth niet zelf meer dagenlang op pad gaat.

Aan de andere kant leest de koningin nog iedere dag trouw alle staatsstukken en rijdt ze in haar vrije tijd nog altijd paard - zonder cap, zoals met name buitenlandse media met de nodige verbazing vaststellen. Met de gezondheid van Elizabeth is niks mis. De stevige verkoudheid die met kerst wereldwijd de media in rep en roer brachten, is alweer vergeten en in juni heeft de Queen weer een drukke agenda. Philip neemt daaraan nog deel, inclusief het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe in juli.