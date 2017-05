Kourtney en Younes hebben elkaar volgens TMZ in oktober ontmoet. Zo zou hij erbij zijn geweest toen ze met zus Kim Kardashian in Parijs was. Daar werd Kim in haar appartement bruut overvallen door gemaskerde mannen. Kourtney was naar verluidt op dat moment bij Younes in de Franse hoofdstad.

Volgens de entertainmentsite verdeelt hij zijn tijd tussen Parijs én Los Angeles en zien ze elkaar dan ook regelmatig in beide steden.