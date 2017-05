Vijftien artiesten zongen een nummer over een taalregel. Zo legt Guus al zingend de tegenwoordige tijd uit en zong Brigitte het klaplied. Ook Bennie Jolink, Lange Frans en Harrie Jekkers werkten mee aan het programma, een initiatief van muzikant Gé Reinders en zijn vrouw, taaldocente Marjan Suilen. Zij werkten bijna zes jaar aan De liedjeskast.

“Ik doe aan dit project mee, omdat ik besef wat taal met je kan doen”, zegt Guus. “Taal heeft ons, deze mensen die hier zingen en mee mogen doen ook veel gebracht.” Frans stak zelf ook nog wat op van het door hem gezongen Het verlengtruc-lied. “Bij de Nederlandse taal heb ik best wel dingen, nu nog steeds trouwens, niet alleen vroeger, waar ik best wel moeite mee heb.”

Het programma De liedjeskast, dat als doel heeft mensen zelfverzekerder te maken door ze de Nederlandse taal goed te laten schrijven, wordt op 15 mei gelanceerd. Dan krijgt Tweede Kamer Voorzitter Khadija Arib de eerste cd overhandigd. Vanaf 15 mei is het taalprogramma te volgen via Oefenen.nl. Voor thuisgebruikers is het programma gratis, groepen moeten wel betalen. Alle liedjes verschijnen ook op iTunes en Spotify.