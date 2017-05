Hij plaatste namelijk onlangs een foto van de twee op Instagram om ze te feliciteren met hun eenjarig jubileum. “Ik hoorde daarnet dat deze twee duifjes vandaag 1 jaar samen zijn. Proficiat schatten en nog vele jaren bij. En dat ik maar vlug peter zal worden!!", schreef hij erbij.

Even later was de foto van zijn account verdwenen. Aan Het Nieuwsblad laat hij weten: “Dat is mij gevraagd, meer kan ik daar niet over zeggen.”

Er wordt al langer getwijfeld of de twee nog wel samen zijn. Zo worden ze nooit meer samen in het openbaar gezien en dateert de laatste foto van hen samen op Instagram van eind vorig jaar.