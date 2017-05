Harry Potter-stuk volgend jaar op Broadway

In het theater was tot voor kort de productie Paramour van Cirque du Soleil te zien. Het theater ondergaat volgens Deadline een grote renovatie voor de Potter-show. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen spelen in de Amerikaanse versie. De kaartverkoop begint in het najaar.

Het theaterstuk, dat uit twee delen bestaat, is in Londen een groot succes en won vorige maand negen Olivier Awards. Het toneelstuk won onder meer de prijs voor beste nieuwe theaterstuk, beste regisseur, beste acteur en beste mannelijke en vrouwelijke bijrol.

Het verhaal speelt zich negentien jaar na het laatste Harry Potter-boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, af. Harry Potter is dan een vader van drie kinderen met een enorm drukke baan bij het Ministerie van Toverkunst. Het script van het stuk is ook te koop in de boekwinkels. In het Verenigd Koninkrijk is het het snelst verkopende boek van het decennium.