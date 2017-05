Lena Dunham post foto uit ziekenhuisbed

In haar eerste update sinds het gala bedankt ze haar volgers voor alle beterschapswensen. "Het gaat inmiddels veel beter met me dan een jaar geleden, maar ik kreeg last van complicaties die voortkomen uit de meest recente endometriose-operatie'', schrijft ze op Instagram.

Endometriose is een chronische aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt. Een maand geleden onderging ze een vijfde operatie in een jaar tijd om daarmee de chronische pijnen te bestrijden.

Trots

Lena schrijft dat ze trots is dat ze ondanks de pijn het modegala kon bijwonen. "Ik wil alle vrouwen met chronische ziekten eraan herinneren dat we niet zwak zijn. Juist het tegenovergestelde. We doen ons werk vaardig, ook als we het moeilijk hebben. We zorgen voor gezinnen, ook als we nauwelijks voor onszelf kunnen zorgen. We gaan met opgeheven hoofd de rode loper op, terwijl het beter zou zijn om te gaan liggen. Ik ben altijd trots op de foto's van het Met Gala. Niet alleen omdat ik me mooi voelde te midden van kunst en magie en ik mijn beste vriendin kon knuffelen, maar vooral omdat de foto's het bewijs zijn dat vrouwen stalen alleskunners zijn."

Lena Dunham bezocht het Met Gala samen met Girls-producent Jenni Konner.