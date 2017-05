‘Wietze mocht alleen nog de files voorlezen’

Waarom die dan niet gewoon is gebleven en die deur niet meer leek op de klep van een muizenval vertelt hij niet…

Een medewerker van het station, die alle verwikkelingen van nabij meemaakte, zegt echter: ‘Ze hebben hier voorzien dat het niet erg sympathiek zou overkomen als Mattie alleen verder ging. Daarom werd Wietze ook een rolletje aangeboden, nadat zij eerst hadden opgezegd om naar Sky Radio te gaan, maar hij zou lang niet hetzelfde salaris krijgen. Bovendien zou zijn rol steeds kleiner worden tot hij alleen nog de files mocht voorlezen en uit zichzelf zou vertrekken. Probleem opgelost, maar zo is het dus niet gelopen.’

Wietze schreef Mattie een lange en indringende mail waarin hij zijn gevoelens uiteen zet, maar weigert verder commentaar. Mattie kondigt aan morgen in de show er iets over te zeggen, wat kennelijk goed bevallen is toen hij na weken afwezigheid vanwege het tweeling-bedrog terugkeerde in de studio. Dat waren toen een paar regels. En een bedankje voor Wietze.