Henk Schiffmacher werkt aan zijn herstel

Intussen verkent Louise de stad in Amerikaanse staat Pennsylvania in haar eentje, zo laat ze weten op Facebook. De bekende tatoeëerder werd woensdag opgenomen in het universiteitsziekenhuis. De artsen hebben hem naast rust een dieet voorgeschreven. Daarnaast krijgt hij medicijnen die helpen het vocht dat achter zijn longen zit kwijt te raken.

Henk Schiffmacher is een van de sprekers op de Prestige Tattoo Convention die zaterdag en zondag in Philadelphia wordt gehouden en wordt georganiseerd door Eric Perfect. Louise: "De artsen doen hun best om Henk op tijd te laten opknappen zodat hij het festival kan bijwonen. We duimen."