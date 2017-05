Nikki Reed zwanger van eerste kind

"Hallo kleintje, ik ken je, maar alleen omdat ik je voel. Hoe is het mogelijk om al zoveel van iemand te houden?" schreef de Twilight-actrice bij een foto waarop ze met een flinke zwangerschapsbuik te zien is. "Ik weet alleen dat dit het sterkste gevoel is dat ik ooit heb gehad. We kunnen niet wachten je te ontmoeten."

Ian en Nikki hielden het nieuws over hun eerste kind lang voor zichzelf. Ian legt in zijn post uit waarom. "Dit is de speciaalste tijd in ons leven en we wilden het zo lang mogelijk onder ons drieën houden zodat we konden genieten van deze tijd met elkaar en onze kleine, die zo snel groeit." Zijn bericht wijst erop dat zelfs de directe omgeving van het stel niet op de hoogte was van de zwangerschap. De Vampire Diaries-ster begint zijn schrijven met "Aan onze vrienden, familie en de rest van de wereld."

De twee acteurs zijn drie jaar bij elkaar, en trouwden in april 2015.