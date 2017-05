Mattie: "Dit komt voorlopig niet meer goed"

Samen met Lauren Verster heeft hij openheid van zaken gegeven. Daarbij liet hij weten graag zijn kant van het verhaal een keer te willen vertellen. Hij zegt spijt te hebben van de 'enorme puinbende' die hij heeft achtergelaten.

"Laten we teruggaan naar het begin, dat is zeven jaar geleden. Ik kwam altijd met de trein, ik had geen auto. Toen sprak ik Wietze dagelijks en dat klikte. Twee jaar later zijn we begonnen aan de ochtendshow. Dat het zo'n succes is geworden is iets wat me nog elke dag raakt. Met Wietze had ik mijn ideale partner gevonden", begint Mattie zijn verhaal.

Vervolgens vertelt hij dat de laatste maanden lastig waren, omdat ze niks konden vertellen over de situatie. Zo hadden ze een rondleiding bij Sky Radio gehad en was de overstap al gepland. Dit is eind november begonnen, nadat ze door Sky waren benaderd. Mattie laat weten dat als radioliefhebber het begon te kriebelen, onder anderen omdat Sky geen ochtendshow heeft. Ook zegt hij de interesse vleiend te vinden en het te zien als een kroon op het succes.

'De rel'

Hierop vraagt Lauren vervolgens naar 'de rel'. Mattie antwoordt daarop: "Misschien achteraf heb ik in mijn eerste verliefdheid te snel onbezonnen stappen gezet." De 32-jarige legt uit dat hij enorm aan het twijfelen was, waarbij hij het ene moment het gevoel had vol voor het nieuwe avontuur te willen gaan, om daar vervolgens weer op terug te komen. Naar zijn zeggen had Wietze de keuze voor de overstap wel heel bewust genomen. Hij zegt 'verstrikt in zijn eigen web' te zijn geraakt en niemand wilde teleurstellen.

Wederom vraagt Lauren naar 'de haatbrief'. Valk reageert dat hij begon te twijfelen en dat heeft uitgesproken. Hij laat weten dat hij Wietze heeft gebeld met de mededeling dat hij het echt niet durfde. Daarbij geeft hij aan dat hij heel graag Mattie en Wietze wil maken en altijd de hoop heeft gehad dat Wietze weer bij hem in de studio zou zitten.

"Waar is het mis gegaan?" vraagt Lauren, waarna het antwoord luidt: "Ergens vorige week." Op de vraag of Wietze naar Sky Radio is overgestapt heeft Mattie geen antwoord. "Hij wil niet meer en ik vind dat superjammer." Mattie zegt dat wat Wietze aanhaalt in de mail niet helemaal waar is, omdat hij wel heeft aangekondigd bij te gaan tekenen. "Hij kan het zo ervaren dat ik achter zijn rug om een contract heb getekend, maar de deur staat altijd open. Hij wilde niet meer, omdat hij zich misschien bedrogen voelt. Ik heb dat nooit zo gewild." Ook laat hij weten dat geld niet de drijfveer is geweest en hij een enorm loyaliteitsgevoel bij Q Music heeft.

Geloofwaardigheid verspeeld

Valk laat blijken dat hij baalt dat hij zijn geloofwaardigheid heeft verspeeld. Tegen Lauren zegt hij dat hij denkt dat het voorlopig niet meer goed komt en Wietze sinds vorige week niet meer heeft gesproken. Daarnaast geeft hij aan dat hij niet wil beginnen met moddergooien. Hij sluit af met: "Wiets ik weet dat je luistert, dankjewel, ik heb genoten. "