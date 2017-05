Jane Fonda in film over Fifty Shades-lezers

Book Club vertelt volgens Deadline het verhaal van vier succesvolle vriendinnen in de zestig die tijdens hun maandelijkse boekclub Fifty Shades Of Grey bespreken, waarop hun levens veranderen. De film gaat op het filmfestival in Cannes op zoek naar een distributeur.

Diane speelt een recente weduwe, Jane is in de film is een losbol als het om mannen gaat. Candice' personage is nooit over haar scheiding gekomen en er wordt nog een actrice gezocht voor de rol van het vierde lid van de club, een dame die vast zit in een slecht huwelijk.