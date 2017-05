Dolly Parton suïcidaal na verhouding

Dolly legt daarin volgens de Daily Mail uit dat er in die periode nog meer nare dingen speelden; ze moest vanwege doodsbedreigingen haar tournee afzeggen en de film die ze met Burt Reynolds opnam, The Best Little Whorehouse in Texas, noemt ze 'een nachtmerrie'. Toen de man waarmee ze een affaire had - Dolly en echtgenoot Carl hebben een open huwelijk, zo vertelt de zangeres - haar hart brak, raakte ze in een duistere stemming.

"Ik zat in mijn slaapkamer en mijn oog viel op mijn pistool, dat ik heb voor inbrekers. Ik keek er een hele tijd naar. Toen, net op het moment dat ik het oppakte kwam ons hondje Popeye de trap op rennen. Ik legde het wapen weg en bad. Ik geloof dat Popeye een spirituele boodschapper van God was."

De ervaring heeft Dolly meer begrip gegeven voor mensen die ervoor kiezen hun leven te beëindigen. "Ik denk niet dat ik het had gedaan, zelfmoord, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Nu ik dat vreselijke moment zelf heb meegemaakt, kan ik zeker begrijpen hoe het mogelijk is, zelfs voor mensen die stabiel zijn als ik, als de pijn te erg wordt."