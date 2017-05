Marwan Kenzari pakt hoofdrol in Netflix-film

De film vertelt over het leven van Ashraf Marwan, de schoonzoon van de Egyptische president Nasser en speciaal adviseur van zijn opvolger Sadat. Marwan was een spion van Israël en wist op die manier cruciale informatie te vergaren die politiek verregaande gevolgen had. The Angel wordt geregisseerd door Ariel Vromen. Het scenario is van David Arata (Children of Men), gebaseerd op de bestseller over het leven van de spion. De opnames vinden deze zomer plaats in Londen, Marokko en Bulgarije.

Kenzari speelde de afgelopen jaren al in een groot aantal Hollywood-films. Zo deelde hij het doek met Morgan Freeman in de remake van Ben-Hur, is hij binnenkort naast Tom Cruise te zien in The Mummy en werkte hij met Star Wars-acteur Oscar Isaac aan het drama The Promise, over de Armeense genocide.