Rechtszaak om Turn Down for What

Het drietal spande de copyrightzaak donderdag aan in New York. Ze zetten daarin uit waarom de nummers muzikaal gezien wel erg op elkaar lijken. Ook claimen ze dat hun Turn Down For What, uitgebracht onder de naam van één van hen Freddie GZ, al door verschillende invloedrijke figuren uit de hiphopwereld was besproken op social media, voordat de versie van Lil Jon en DJ Snake uitkwam.

De muzikanten worden vertegenwoordigd door de advocaat die ook de familie van Marvin Gaye bijstond in de rechtszaak rond het nummer Blurred Lines van Pharrell Williams en Robin Thicke. De raadsman sloot eerder deze maand namens een andere klant een deal met Ed Sheeran, over de rechten van zijn nummer Photograph.

De Turn Down For What-aanklagers zijn volgens The Hollywood Reporter niet alleen uit op de directe opbrengsten uit de hit van Lil Jon en DJ Snake. Zij willen ook compensatie zien voor de winst die het de artiesten als merk heeft opgeleverd.