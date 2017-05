Stripmuseum toont uniek materiaal Jan Kruis

Dat heeft vriend John Croezen namens de familie gemeld. De expositie Van Jan Jans en de Kinderen tot Multatuli wordt zondag geopend en is te zien tot en met 3 september. De tentoonstelling neemt een voorschot op het Jan Kruis Museum, dat binnenkort in Westerbork moet verrijzen.

“Jan had een oude bruine koffer waar we nooit in mochten kijken”, vertelt Croezen. “Dat is allemaal troep, zei hij dan. We hebben na zijn overlijden eindelijk eens kunnen kijken wat er allemaal in zat.” Het zijn onder meer schetsen die Kruis maakte aan de Kunstacademie. Ook de eerste versies van Prins Freddie, een strip die hij lange tijd voor de Rotterdamse Havenloods maakte, waren aanwezig. Al dit nog nooit eerder vertoonde materiaal is vanaf zondag in Groningen te zien. Daarnaast zijn er veel tekeningen te zien van vliegtuigen die Kruis na het bombardement van Rotterdam maakte.

Tekenen met Jan

Een ander bijzonder onderdeel van de expositie is de interactieve cursus 'Tekenen met Jan'. De illustrator nam deze filmpjes voor zijn dood op voor het toekomstige Jan Kruis Museum. In de cursus, die te zien is in het atelier van het Stripmuseum, leert Kruis kinderen hoe zij het beste Catootje, de Rode Kater en zijn andere beroemde personages kunnen tekenen.

De geestelijk vader van Jan Jans en de Kinderen, de strip die inmiddels bijna een halve eeuw in de Libelle staat, overleed in januari op 83-jarige leeftijd.