Wizard of Oz-serie na een seizoen van de buis

In de serie was Dorothy een jonge verpleegster, die tijdens een tornado samen met een politiehond werd getransporteerd naar het land van Oz. Dorothy werd gespeeld door actrice Adria Arjona en Vincent D'Onofrio, bekend van onder meer Law & Order, vertolkte de rol van The Wizard. De duistere versie van het verhaal van L. Frank Baum trok maar weinig kijkers. Aan het einde van het seizoen keken nog maar half zoveel mensen naar Emerald City als tijdens de eerste aflevering.

Baum bracht het boek The Wonderful Wizard Of Oz uit in 1900. Sindsdien zijn er wereldwijd tientallen films, televisieseries en theaterstukken verschenen die het verhaal, of een variant daarop, van Dorothy en haar hondje Toto vertelden.

Ondanks de tegenvallende interesse in Emerald City, staat een volgende versie van The Wizard Of Oz al op stapel. In de VS wordt vanaf juni een nieuwe animatieserie uitgezonden met de titel Dorothy and the Wizard of Oz.