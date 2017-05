Jeroen van Inkel: kwalijke dingen gebeurd

Jeroen vertelt tegenover Shownieuws dat hij dit als radioduo met Rob Stenders altijd tegen is gegaan. "Dit is waar Rob en ik altijd voor gewaakt hebben. Dit is bij ons nooit gebeurd, het was wij met z'n tweeën tegen de wereld. Daar kon niemand een speld tussenkrijgen. Het kan alleen als een van de twee daar ruimte voor biedt."

Voor Lieke Veld, de wederhelft van Wietze en ook werkzaam bij Qmusic, is het volgens Van Inkel een lastige situatie. "Theoretisch kan ze daar blijven werken, maar het zal wel voor een awkward situatie zorgen, dat is zeker."