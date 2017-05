'Prinses Charlotte is 3,2 miljard pond waard'

Brand Finance, een bedrijf dat gespecialiseerd is in merk- en marktwaarde, rekende uit dat Charlotte in twee jaar tijd deze 'straatwaarde' wist te bereiken. Sinds haar geboorte wordt alle babykleding die ze draagt als een dolle verkocht in Groot-Brittannië. Bovendien nam het toerisme enorm toe, weet OK Magazine.

Volgens Brand Finance brengen de royals veel meer geld binnen dan dat ze uitgeven. Daarvoor zijn Kate en haar kinderen voor een groot deel verantwoordelijk. De hertogin van Cambridge brengt het ongekende bedrag van 4,7 miljard pond binnen voor de Britse economie.