Queen riddert Vogue-hoofdredacteur Wintour

Volgens Anna Wintour had de 91-jarige Queen Elizabeth wel wat moeite met het opspelden van de versierselen. “Ze kon niet vinden waar ze de broche moest spelden”, zei de Brits-Amerikaanse tegen de BBC.

De Vogue-hoofdredactrice, die al jaren zeer invloedrijk in de modewereld is, had het met Elizabeth ook over prins Philip. Elizabeths echtgenoot maakte donderdag bekend dit najaar met pensioen te gaan. “Ik heb haar gefeliciteerd met prins Philips staat van dienst”, vertelde Wintour. “Die is natuurlijk zo bijzonder en een inspiratie voor ons allemaal.”