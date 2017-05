Mariah Carey reageert lauw op peperdure auto

Op een video van TMZ is te zien hoe de diva na afloop van haar verlate verjaardagsfeestje - ze was jarig in maart - een club in Hollywood verlaat en naar haar presentje wordt geleid. Bij de auto aangekomen stapte ze zonder blikken of blozen of een bedankje in.

De auto ter waarde van honderdduizenden dollars was een cadeautje van Mariahs manager Stella Bulochnikov. Op de motorkap zat een feestelijke strik, maar die was volgens insiders erop geplakt om het dochtertje van Stella een plezier te doen.

De dure cadeau’s gaan overigens over en weer tussen Mariah en Stella: de zangeres verwende haar manager in april nog met een Louis Vuitton-koffer ter waarde van 34.000 dollar (31.000 euro), ter ere van haar 44ste verjaardag.