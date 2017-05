Prins Philip heeft nog drukke agenda

De echtgenoot van koningin Elizabeth is tegen die tijd 96 jaar oud. Hij heeft donderdag aangekondigd na de zomer zijn publieke taken te beëindigen. De reeds gemaakte afspraken worden nagekomen, maar nieuwe uitnodigingen worden niet meer aangenomen, zo maakte Buckingham Palace bekend. Philip sloot echter niet uit nog een enkele uitzondering te maken, maar dat zou van geval tot geval worden bekeken.

De agenda voor de rest van deze maand is voor iemand die zes jaar geleden al aankondigde het rustiger aan te zullen doen, goed gevuld. Philip heeft te beginnen met 9 mei nog vijftien afspraken, waaronder een tuinfeest in Buckingham Palace en een bezoek aan de bloemenshow van Chelsea. In juni is het nauwelijks rustiger met voor zover bekend een dozijn publieke optredens, inclusief de plechtige opening van het parlement en daarnaast bezoeken aan de paardenraces op Ascot.

Rustiger

In juli wordt het dan wat rustiger. Er is nog een tuinfeest in Schotland naast het Spaanse staatsbezoek. Eind juli gaan de koningin en prins op vakantie op kasteel Balmoral in Schotland. In die periode worden in de omgeving een aantal evenementen bezocht, maar verder is de hoofdtaak van Philip het grillen van het vlees tijdens familiebarbecues.

De prins heeft op dat gebied een reputatie hoog te houden. Oud-premier David Cameron reageerde donderdag op de pensionering van Philip door te zeggen met name goede herinneringen te bewaren aan zijn barbecues. De Britse premiers komen namelijk traditioneel een weekendje logeren op Balmoral, en worden dan even traditioneel onderworpen aan de koninklijke vakantierituelen.