“Het is bijna gelukt, we mogen nog niet te hard roepen”, waarschuwt de cabaretier, die weet dat het nog mis kan gaan tegen Excelsior. “Als het lukt dan gaan we een heel groot feest bouwen. Ik ga in de fontein springen, de Coolsingel wordt een groot feest”, zei Jandino tegen RTL.

Feyenoord neemt het zondag op tegen Excelsior, als ze winnen, kan de titel ze niet meer ontgaan. Als Feyenoord zondag kampioen wordt, wordt de club maandag gehuldigd in het centrum van Rotterdam.