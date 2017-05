Tournee Harry Styles razendsnel uitverkocht

Ook het concert dat Harry in november in Amsterdam geeft, was vrijdagochtend snel uitverkocht. Alle kaarten voor AFAS Live, de vroegere Heineken Music Hall, waren binnen tien minuten weg. Volgens het Amerikaanse muziekblad Billboard ging het in de Verenigde Staten nog sneller. Daar waren sommige shows binnen luttele seconden uitverkocht, omdat belangstellenden zich vooraf in konden schrijven.

Veel fans van de One Direction-zanger balen dat ze hebben misgegrepen. Via social media smeken ze de 23-jarige Engelsman extra concerten toe te voegen aan zijn wereldtournee. Vooralsnog heeft Harry dat nog niet gedaan.