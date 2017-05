Chrissy Teigen bekent liposuctie bij oksels

"Ik heb vet bij mijn oksels laten wegzuigen. Dat was geweldig. Het is een groot geheim, maar dat interesseert mij niet. Het was negen jaar geleden of zo. Er is 5 centimeter weggehaald", onthult Teigen tegenover Refinery29. "Het was zo makkelijk. Ik voelde me daardoor zelfverzekerder in jurken. Het was het domste wat ik ooit heb gedaan, maar ik vind het fijn. Whatever. Ik heb er eerlijk gezegd geen spijt van."

De vrouw van John Legend zegt dat het vet inmiddels wel terug is. "Dus nu moet ik opnieuw voor liposuctie betalen."

Chrissy grapte op het media-event ook dat alles aan haar gezicht nep is, afgezien van haar beroemde wangen. Zij wees naar haar voorhoofd, neus en lippen en zei: 'nep, nep, nep'. Dit werd opgepikt door veel media waardoor het model zich moest verdedigen op Twitter. "Even onthouden voor de volgende keer dat je nooit, maar dan ook nooit, grappen moet maken", schreef Teigen bij een linkje van Daily Mail dat kopte: Chrissy Teigen bekent uitgebreide plastische chirurgie op haar gezicht en lichaam. Later voegde ze daar nog aan toe: "Denk je dat ik zo'n kont zou hebben als ik veel aan mij had laten sleutelen?", gevolgd door een hard lachende emoticon.