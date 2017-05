De Nederlandse inzending OG3NE is met het nummer Lights and Shadows een van de achttien deelnemers die donderdag een finaleplek proberen te bereiken. Zaterdagochtend om 9.00 uur stonden de zingende zusjes op het songfestivalpodium voor hun tweede repetitie.

Tien landen mogen door. De bookmakers plaatsen de zusjes Lisa, Amy en Shelley op een vijftiende plek. Dat zou dus inhouden dat ze de finale halen. Na de eerste repetitie afgelopen week, steeg OG3NE in de polls. Hun ballad over hun zieke moeder werd mooi in beeld gebracht op het podium in de Oekraïense hoofdstad Kiev, waar het liedjesfestijn dit jaar wordt gehouden.

Zesde

Nederland staat donderdag als zesde op het programma. Na het jodelen-ontmoet-rapnummer van Roemenië en vóór zigeunermuziek-ontmoet-rap uit Hongarije.

Al weken torenhoog favoriet voor de eindzege is Italië met zanger Francesco Gabbani. Zijn in het Italiaans gezongen nummer Occidentali’s Karma heeft alles wat een songfestivalliedje nodig heeft: een vrolijke en pakkende melodie, een dansje, een leuke zanger en een gimmick: er danst een nepaap mee. Ook hoog bij de bookmakers staat de Bulgaarse ballad Beautiful Mess van zanger Kristian Kostov en de sexy, uptempo inzending I can't go on van de Zweedse zanger Robin Bengtsson.

Ziek

De Portugese zanger Salvador Sobral wordt met het door zijn zus geschreven Amar Pelos Dois ook een top 3-notering toegekend door de bookmakers. Door ziekte is de zanger nog niet in Kiev. Zijn zus zong het nummer tijdens de repetities en ook zij gooide daar hoge ogen mee.

De Belgische inzending stond tot de eerste repetities erg hoog bij de bookmakers, maar door de wat saai in beeld gebrachte act en de niet helemaal toonvaste zangeres Blanche, viel haar liedje City Lights uit de top 10.

Rusland, ook altijd goed voor een hoge eindnotering, doet dit jaar niet mee. De Russische inzending was niet welkom in Oekraïne omdat ze eerder had opgetreden op de door Rusland ingelijfde Krim.