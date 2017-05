Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

MeesterSpion gaat naar Italiaans filmfestival

28 min geleden

De Nederlandse familiefilm MeesterSpion is geselecteerd voor het Giffoni International Filmfestival in Italië. Dat heeft producent PV Pictures zaterdag gemeld. Giffoni is een van de grootste kinderfilmfestivals ter wereld. Giffoni vindt half juli plaats.