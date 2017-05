Carmen Electra spijt van ongeschoren benen

“Ik moest opeens het beroemde rode badpak aantrekken”, vertelde ze aan People.”En daar was ik niet op voorbereid.”

Carmen was in het seizoen 1997-1998 in de destijds zeer populaire tv-serie te zien. “Ik moest auditie doen en dacht dat ik alleen een screentest hoefde te doen”, vertelt ze over auditie van ruim twintig jaar geleden. Het naspelen van een scene ging uitstekend. “Daarna werd ik plotseling gevraagd om het badpak aan te trekken.”

De actrice voelde zich behoorlijk opgelaten toen ze met het kledingstuk het pashokje opzocht. “Ik wilde die rol zo graag, dus zette ik me over mijn schaamte heen. Bovendien had ik nou ook weer niet zoveel haar op m’n benen. Maar als ik had geweten dat ik het badpak aan moest, had ik ze toch even onder handen genomen.”

Carmen deed haar uitspraken tijdens het jaarlijkse Erase MS Gala in Beverly Hills. Baywatch staat weer in de belangstelling vanwege de film die eind deze maand in première gaat.